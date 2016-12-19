У свято святителя Миколая Чудотворця керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископ Віктор відслужив святкову літургію в чоловічому монастирі смт. Чинадієво

19 грудня, у свято святителя Миколая Чудотворця, єпископа Мири Лікійських, Преосвященнійший Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською та Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви відслужив божественну літургію у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області.

Владиці Віктору співслужили намісник обителі архімандрит Миколай (Реківчак), протоієрей Сергій Урста, канцлер Консисторії Карпатської єпархії та протоієреєм Роман Бобай, настоятель парафії на честь святого Івана Богослова в м. Ужгороді.

Під час богослужіння поминались імена православних ієрархів – Всесвятійшого Варфоломія, архієпископа Константинополя, Нового Риму, Вселенського Патріарха, Блаженнійшого Макарія, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Автокефальної Православної Церкви, Преосвященнійшого Віктора, єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською та Тернопільською єпархіями УАПЦ.

За богослужінням Преосвященній владика Віктор підніс сугубу молитву за даровану нам, Отцем нашим Небесним, земну Вітчизну Україну, за перемогу Українського війська над московсько-путінськими окупантами і терористами, за мир на нашій святій українській землі та благополуччя українського народу, за подолання розділення православних та утвердження єдиної Помісної Автокефальної Української Православної Церкви.

Після відпусту, владика Віктор звернувся з вітальним і повчальним архіпастирським словом і привітав прихожан із святом дня ушанування святителя Миколая Чудотворця та престольним святом даної святої обителі. Під час проповіді Преосвященнійший єпископ Віктор закликав вірників дотримуватися Заповідей Божих і любити один одного як заповідав нам Господь і Спаситель наш Ісус Христос. Також владика Віктор наголосив на тому, щоб під час молитов і богослужінь всі ми молились за життя наших українських воїнів захисників, які у наші дні боронять мир і спокій в Україні від новітніх московських окупантів.

Відтак, Преосвященнійший Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською та Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви нагородив намісника монастиря архімандрита Миколая (Реківчака) медаллю преподобного Олексія Карпаторуського (Кабалюка) II ступеню.

Після архіпастирського благословення та вітального слова єпископ Віктор за участі духовенства та присутності прихожан відслужив молебень до Пресвятої Богородиці біля життєдайного джерела на території святої обителі.

Хід богослужіння під час божественної літургії та молебню супроводжувався церковним співом під керівництвом єпархіального регента читця Юрія Ропонича.

Надалі, після освячення цілющої води життєдайного джерела та присутніх, цілування хреста, прикладення до списку ікони Почаївської Божої Матері та мировання, на запрошення архімандрита Миколая відбулась братня святкова трапеза.

Прес-служба Карпатської єпархії



http://sz.uz.ua/religiya/6356-u-svyato-svyatitelya-mikolaya-chudotvortsya-keruyuchij-karpatskoyu-i-ternopilskoyu-eparkhiyami-uapts-episkop-viktor-vidsluzhiv-svyatkovu-liturgiyu-v-cholovichomu-monastiri-smt-chinadievo.html#sigFreeId277262d142 View the embedded image gallery online at: