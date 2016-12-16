Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор відслужив чин поховання над українським воїном-героєм Михайлом Дзаком

П'ятниця, 16 грудня 2016, 09:36
Категорія: Духовність
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DSC034515 грудня 2016 року,  в с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, попрощалися із загиблим в АТО українським військовослужбовцем Михайлом Володимировичем Дзаком.

Чин поховання відслужив Преосвященнійшиі Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський та Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви у співслужінні протоієрея Романа Бобая.

Провести в останню путь полеглого українського воїна і героя Михайла  Дзака прийшли представники Закарпатського обласного та Ужгородського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату, 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, сільської ради, близькі, друзі, сусіді, односельчани і патріотично налаштована громадськість.

Під час богослужіння владика Віктор у своїх молитвах просив у Господа Бога прощення всіх провин, допущених з власної волі чи під примусом небіжчиком, дарування його душі вічного спокою та життя у піднебессі.

Під час архіпастирського заупокійного слова Преосвященнійший владика Віктор (Бедь) висловив глибокі співчуття мамі, батьку, брату та близьким покійного, подякував батькам українського воїна-героя за належне виховання сина. Також владика Віктор наголосив на важливості кожного християнина і громадянина бути готовим, за Заповідями Божими, у час війни та панування зла, стати на захист своїх рідних, своєї української нації, своєї Богом даної земної Вітчизни і держави України, а також своєї прабатьківської Української Церкви.

Зі словами співчуття та прощення до рідних спочилого у Бозі українського воїна та всіх присутніх звернувся і підполковник Микола Журавльов, військовий комісар Ужгородського об’єднаного військового комісаріату.

За вияв героїзму і хоробрості при захисті України від московсько-путінських окупантів Преосвященнійший владика Віктор удостоїв українського воїна Михайла Дзака медалі  «Святого рівноапостольного Великого князя Київського Володимира» І ступеню  посмертно. Нагороду було вручено мамі, батьку та рідному брату полеглого українського воїна героя.

Відтак, після завершення чину похорон в с. Оноковці,  Михайло Дзак був похований з усіма військовими почестями на Пагорбі Слави цвинтаря «Кальварія» в м. Ужгороді.

Хід заупокійного богослужіння супроводжувався церковним співом під керівництвом єпархіального регента читця Юрія Ропонича та за участі протоієрея Сергія Урсти, канцлера Консисторії Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.

Вічна пам’ять і блаженний спочинок полеглим українським воїнам-героям!

Прес-служба Карпатської єпархії УАПЦ

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