Єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор відслужив чин поховання над українським воїном-героєм Михайлом Дзаком
- П'ятниця, 16 грудня 2016, 09:36
- Категорія: Духовність
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15 грудня 2016 року, в с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, попрощалися із загиблим в АТО українським військовослужбовцем Михайлом Володимировичем Дзаком.
Чин поховання відслужив Преосвященнійшиі Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський та Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви у співслужінні протоієрея Романа Бобая.
Провести в останню путь полеглого українського воїна і героя Михайла Дзака прийшли представники Закарпатського обласного та Ужгородського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату, 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, сільської ради, близькі, друзі, сусіді, односельчани і патріотично налаштована громадськість.
Під час богослужіння владика Віктор у своїх молитвах просив у Господа Бога прощення всіх провин, допущених з власної волі чи під примусом небіжчиком, дарування його душі вічного спокою та життя у піднебессі.
Під час архіпастирського заупокійного слова Преосвященнійший владика Віктор (Бедь) висловив глибокі співчуття мамі, батьку, брату та близьким покійного, подякував батькам українського воїна-героя за належне виховання сина. Також владика Віктор наголосив на важливості кожного християнина і громадянина бути готовим, за Заповідями Божими, у час війни та панування зла, стати на захист своїх рідних, своєї української нації, своєї Богом даної земної Вітчизни і держави України, а також своєї прабатьківської Української Церкви.
Зі словами співчуття та прощення до рідних спочилого у Бозі українського воїна та всіх присутніх звернувся і підполковник Микола Журавльов, військовий комісар Ужгородського об’єднаного військового комісаріату.
За вияв героїзму і хоробрості при захисті України від московсько-путінських окупантів Преосвященнійший владика Віктор удостоїв українського воїна Михайла Дзака медалі «Святого рівноапостольного Великого князя Київського Володимира» І ступеню посмертно. Нагороду було вручено мамі, батьку та рідному брату полеглого українського воїна героя.
Відтак, після завершення чину похорон в с. Оноковці, Михайло Дзак був похований з усіма військовими почестями на Пагорбі Слави цвинтаря «Кальварія» в м. Ужгороді.
Хід заупокійного богослужіння супроводжувався церковним співом під керівництвом єпархіального регента читця Юрія Ропонича та за участі протоієрея Сергія Урсти, канцлера Консисторії Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
Вічна пам’ять і блаженний спочинок полеглим українським воїнам-героям!
Прес-служба Карпатської єпархії УАПЦ
http://sz.uz.ua/religiya/6330-episkop-mukachivskij-i-karpatskij-viktor-vidsluzhiv-chin-pokhovannya-nad-ukrajinskim-vojinom-geroem-mikhajlom-dzakom.html#sigFreeId79ee54d4d8
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