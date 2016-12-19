Представники Карпатської єпархії УАПЦ до дня Святого Миколая з подарунками відвідали амбулаторію в с. Минай Ужгородського району

16 грудня 2016 року, з благословення Преосвященійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською та Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви, за підтримки завідувача амбулаторією загальної практики сімейної медицини с. Минай Ужгородського району Олени Іванівни Рогач дітям з малозабезпечених сімей, дітям з інвалідністю та дітям медичних працівників амбулаторії, в приміщенні амбулаторії в с. Минай, було вручено подарунки до дня святителя Миколая Чудотворця, єпископа Мири Лікійської.

Від Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви участь в заході взяли голова єпархіального відділу з благодійності, соціального служіння та біоетики читець Юрій Ропонич, помічник керуючого прес-службою єпархії читець Юрій Шаринський, іподиякон Назар Дякович та студент Української богословської академії Карпатського університету В'ячеслав Пантлик.

Під час зустрічі читець Юрій Ропонич передав вітання та архіпастирське благословення від керуючого Карпатською і Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви Преосвященнійшого владики Віктора та привітав усіх присутніх з найулюбленішим святом всіх дітей і дорослих днем пам’яті святителя Миколая Чудотворця, побажав міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя, заступництва святого Миколая перед Отцем нашим Небесним і мирного та благополучного життя в Україні.

Після чого присутнім діточкам, а за їх відсутності – рідним, було вручено святкові подарунки та іконки Різдва Христового з архіпастирським благословенням владики Віктора.

Також, з благословення владики Віктора та за підтримки керівництва даного медичного закладу, медичні працівники передадуть залишок подарунків тим діточкам, для яких вони були призначенні, але які не змогли бути присутніми цього дня в амбулаторії.

Прес-служба Карпатської єпархії УАПЦ



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