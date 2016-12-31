Возлюблені у Господі дорогі брати і сестри!
Останні новини
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В ході засідання Ради Церков Тернопільської області керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ проінформував про підготовку до відзначення 100-річчя початку відродження УАПЦ 05.01.2017
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Послання Преосвященнійшого Віктора, єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською і Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви до Різдва Христового та Новоліття 2017 року! 31.12.2016
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Погода на Закарпатті 30 грудня 30.12.2016
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Представники духовенства Карпатської єпархії УАПЦ освятили нове приміщення реабілітаційного центру «Вибір» в Ужгороді 29.12.2016
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Вітання керуючого Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископа Віктора (Бедь) Високопреосвященнійшому архієпископу Мстиславу (Гуку) з нагоди 6-ї річниці архієрейської хіротонії ! 29.12.2016
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Майже 900 закарпатців офіційно емігрували закордон 29.12.2016
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Керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ прийняв участь в освяченні пам’ятної дошки за полеглими Героями Небесної Сотні та українськими воїнами-захисниками 29.12.2016
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У Карпатах буде підвищений рівень небезпеки лавин 29.12.2016
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У Пенсійному фонді розповіли, коли закарпатці отримають «святкові» пенсії 29.12.2016
Новини
Погода на Закарпатті 30 грудня...
30.12.2016 | Закарпаття
30 грудня на Закарпатті буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
27 грудня, в Ужгороді за духовної опіки представників духовенства Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкв...
Освіта і наука
Уряд затвердив 12-тирічну школу в Україні...
14.12.2016
Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська школа», зг...
30 грудня, з благословення Преосвященнійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською єпархією...
Історія
Відкрите Звернення Синоду УПЦ МП до Президента України коментує митрополит Олександр (Драбинко) За своєю формою згадане Звернення...
14 жовтня — Величне свято Покрова Пресвятої Богородиці та День захисника Української Вітчизни! Цього дня в Україні вшановує...
Влада і корупція
В пункті пропуску «Дзвінкове» затримано працівника Закарпатської митниці ДФС, який підозрюється у отриманні...
Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро викрила групу з трьох осіб, яка за винагороду у роз...
Культура і постатті
Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва!
15 вересня, в будинку учителя у м. Ужгороді, відбувся ХІІ обласний науково-методичний семінар «Християнська етика: досвід, п...
Фото новини
У Буштині зимує біла чапля...
18.12.2016
Цих птахів на водоймах у селищі помічають вже не вже не перший рік.
В Урочищі Стричавський потік (Великоберезнянський район) почалися реставраційні роботи старовинного аркового мосту, збуд...
Право
Парламентарі планують збільшити строки досудового розслідування. Як пояснюють народні обранці, тепер силові органи у визначений ча...
У грудні розпочнеться навчання перших груп приватних виконавців. До роботи вони зможуть приступити вже у лютому 2017 року.
Духовність
27 грудня 2016 року, в приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної ради, під головуванням Степана Барни...
Возлюблені у Господі дорогі брати і сестри!
Відео новини
Минуло уже два тижні після того, як Ужгород "захопив" паводок. Нагадаємо, рівень води у річці Уж піднявся на 3,5 метри під час нег...
Американський музей природної історії опублікував відео, в якому показав, як зростало населення Землі протягом останніх 200 тисяч...
Об’єднані Україною заради Українців!Ми не змінили громадсько-політичний простір Української держави, Закарпатської області ч...
Сьогодні святкує свій день народження дорога і незламна патріотка нашого краю, активістка Закарпатського об’єднання «У...
14 грудня, у день вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, предста...