19 січня, в двунадесяте свято Богоявлення та Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа у кафедральному храмі апостола українського Андрія Первозваного Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви в Ужгороді було відслужено божественну літургію.
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