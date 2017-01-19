На свято Богоявлення в кафедральному храмі Карпатської єпархії УАПЦ в місті Ужгороді відслужили божественну літургію та освятили воду

На свято Богоявлення в кафедральному храмі Карпатської єпархії УАПЦ в місті Ужгороді відслужили божественну літургію та освятили воду

19.01.2017
19 січня, в двунадесяте свято Богоявлення та Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа у кафедральному храмі апостола українського Андрія Первозваного Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви в Ужгороді було відслужено божественну літургію.

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