8 січня 2017 року, у неділю після Різдва Христового та свято Собору Пресвятої Богородицi в кафедральному храмі апостола українського Андрія Первозванного Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви в Ужгороді було відслужено святкову божественну літургію.
Останні новини
-
Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): "Глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) офіційно підтвердив небажання вести переговори про об’єднання Українських Церков і вимагає тільки приєднання всіх інших під його руку…" 25.01.2017
-
У День ушанування апостола першомученика архідиякона Стефана керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископ Віктор відслужив літію за всіма полеглими Героями Небесної Сотні та українськими воїнами 09.01.2017
-
Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь) відслужив літію за окружним провідником ОУН Закарпаття Дмитром Бандусяком до 71-х роковин його загибелі за Україну 09.01.2017
-
Погода на Закарпатті 9 січня 09.01.2017
-
Смерть від морозу: В Ужгороді серед гаражів замерз чоловік 09.01.2017
-
У неділю після Різдва Христового та у свято Собору Пресвятої Богородицi керуючий Карпатською та Тернопільською єпархіями УАПЦ владика Віктор очолив божественну літургію в м. Ужгороді 09.01.2017
-
У зоні бойових дій на Донбасі поранено 3 військових ЗСУ 09.01.2017
-
В Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Карпатської єпархії УАПЦ села Чинадієво Мукачівського району відслужили святкове різдвяне богослужіння 09.01.2017
-
У 4 областях України залишається обмеження авторуху 09.01.2017
Новини
Глава Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) черговий раз публічно, під час інтерв'ю від 06.01...
Погода на Закарпатті 9 січня...
09.01.2017 | Закарпаття
9 січня 2017 року по Закарпатській області: хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дор...
Освіта і наука
Уряд затвердив 12-тирічну школу в Україні...
14.12.2016
Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська школа», зг...
30 грудня, з благословення Преосвященнійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською єпархією...
Історія
Відкрите Звернення Синоду УПЦ МП до Президента України коментує митрополит Олександр (Драбинко) За своєю формою згадане Звернення...
14 жовтня — Величне свято Покрова Пресвятої Богородиці та День захисника Української Вітчизни! Цього дня в Україні вшановує...
Влада і корупція
В пункті пропуску «Дзвінкове» затримано працівника Закарпатської митниці ДФС, який підозрюється у отриманні...
Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро викрила групу з трьох осіб, яка за винагороду у роз...
Культура і постатті
Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва!
15 вересня, в будинку учителя у м. Ужгороді, відбувся ХІІ обласний науково-методичний семінар «Християнська етика: досвід, п...
Фото новини
У Буштині зимує біла чапля...
18.12.2016
Цих птахів на водоймах у селищі помічають вже не вже не перший рік.
В Урочищі Стричавський потік (Великоберезнянський район) почалися реставраційні роботи старовинного аркового мосту, збуд...
Право
Парламентарі планують збільшити строки досудового розслідування. Як пояснюють народні обранці, тепер силові органи у визначений ча...
У грудні розпочнеться навчання перших груп приватних виконавців. До роботи вони зможуть приступити вже у лютому 2017 року.
Духовність
9 січня, у день ушанування апостола першомученика архідиякона Стефана (34), Преосвященнійший Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський і...
9 січня 2017 року, Преосвященнійший Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархія...
Відео новини
Минуло уже два тижні після того, як Ужгород "захопив" паводок. Нагадаємо, рівень води у річці Уж піднявся на 3,5 метри під час нег...
Американський музей природної історії опублікував відео, в якому показав, як зростало населення Землі протягом останніх 200 тисяч...
Об’єднані Україною заради Українців!Ми не змінили громадсько-політичний простір Української держави, Закарпатської області ч...
Сьогодні святкує свій день народження дорога і незламна патріотка нашого краю, активістка Закарпатського об’єднання «У...
14 грудня, у день вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, предста...