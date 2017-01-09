У неділю після Різдва Христового та у свято Собору Пресвятої Богородицi керуючий Карпатською та Тернопільською єпархіями УАПЦ владика Віктор очолив божественну літургію в м. Ужгороді

У неділю після Різдва Христового та у свято Собору Пресвятої Богородицi керуючий Карпатською та Тернопільською єпархіями УАПЦ владика Віктор очолив божественну літургію в м. Ужгороді

09.01.2017
8 січня 2017 року, у неділю після Різдва Христового та свято Собору Пресвятої Богородицi в кафедральному храмі апостола українського Андрія Первозванного Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви в Ужгороді було відслужено святкову божественну літургію.

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