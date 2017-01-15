14 січня 2017 року, відомий в Україні та за її межами художник із Закарпаття - Віталій Іванович Либа подарував свої художні картини-шедеври сакрального характеру Українській богословській академії Карпатського університету в Ужгороді під духовною опікою Карпатської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви.
Останні новини
-
Єпископ УАПЦ Віктор (Бедь): "Глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) офіційно підтвердив небажання вести переговори про об’єднання Українських Церков і вимагає тільки приєднання всіх інших під його руку…" 25.01.2017
-
В Ужгороді на деяких вулицях відключатимуть "світло" 16.01.2017
-
Ректор КаУ та УБА єпископ Віктор Бедь привітав Юлію Кремер, начальника навчальної частини Карпатського університету з Днем народження 16.01.2017
-
На Рахівщині у горах заблукав сноубордист 16.01.2017
-
Погода на Закарпатті 16 січня 16.01.2017
-
Відомий художник Віталій Либа подарував Українській богословській академії під духовною опікою Карпатської єпархії УАПЦ свої унікальні сакральні полотна 15.01.2017
-
У свято Обрізання Господнього та в день пам’яті святителя Василія Великого керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископ Віктор очолив божественну літургію в м. Ужгород 15.01.2017
-
За добу загинув один український військовослужбовець 15.01.2017
-
Керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями УАПЦ єпископ Віктор відслужив акафіст до преподобного Серафима Саровського у день ушанування світлої пам’яті українського святого 15.01.2017
Новини
Під час передріздвяного інтерв'ю від 6 січня 2017 року для 5-го телеканалу, глава Української Православної Церкви Київського патрі...
Як повідомляє кол-центр ПАТ «Закарпаттяобленерго», сьогодні, 16 січня, працівники Ужгородського МРЕМу обрізають гілки...
Освіта і наука
Уряд затвердив 12-тирічну школу в Україні...
14.12.2016
Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська школа», зг...
30 грудня, з благословення Преосвященнійшого Віктора (Бедь), єпископа Мукачівського і Карпатського, керуючого Карпатською єпархією...
Історія
Відкрите Звернення Синоду УПЦ МП до Президента України коментує митрополит Олександр (Драбинко) За своєю формою згадане Звернення...
14 жовтня — Величне свято Покрова Пресвятої Богородиці та День захисника Української Вітчизни! Цього дня в Україні вшановує...
Влада і корупція
В пункті пропуску «Дзвінкове» затримано працівника Закарпатської митниці ДФС, який підозрюється у отриманні...
Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро викрила групу з трьох осіб, яка за винагороду у роз...
Культура і постатті
Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва!
15 вересня, в будинку учителя у м. Ужгороді, відбувся ХІІ обласний науково-методичний семінар «Християнська етика: досвід, п...
Фото новини
У Буштині зимує біла чапля...
18.12.2016
Цих птахів на водоймах у селищі помічають вже не вже не перший рік.
В Урочищі Стричавський потік (Великоберезнянський район) почалися реставраційні роботи старовинного аркового мосту, збуд...
Право
Парламентарі планують збільшити строки досудового розслідування. Як пояснюють народні обранці, тепер силові органи у визначений ча...
У грудні розпочнеться навчання перших груп приватних виконавців. До роботи вони зможуть приступити вже у лютому 2017 року.
Духовність
14 січня 2017 року, у свято Обрізання Господнього та в день пам’яті святителя Василія Великого (329 – 379), архієписко...
15 січня, Преосвященнійший Віктор (Бедь), єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями Укра...
Відео новини
У селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.
Минуло уже два тижні після того, як Ужгород "захопив" паводок. Нагадаємо, рівень води у річці Уж піднявся на 3,5 метри під час нег...
Об’єднані Україною заради Українців!Ми не змінили громадсько-політичний простір Української держави, Закарпатської області ч...
Сьогодні святкує свій день народження дорога і незламна патріотка нашого краю, активістка Закарпатського об’єднання «У...
14 грудня, у день вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, предста...